واشنطن تحذّر رعاياها من زيارة فندق في إسلام آباد

حذّرت السفارة الأميركية في باكستان من هجوم محتمل ضد الأميركيين في أحد فنادق العاصمة إسلام آباد "في وقت ما خلال العطلات".

وقالت السفارة -في بيان على موقعها الإلكتروني- إن جميع الموظفين الأميركيين ممنوعون من زيارة فندق ماريوت، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس الأحد.

ويأتي البيان بعد يومين من أول تفجير انتحاري تشهده إسلام آباد منذ 8 سنوات، وأسفر عن مقتل شرطي وعدد من الإصابات.

وأضاف البيان: "نظرا لأن إسلام آباد قد وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف أمنية مع حظر جميع التجمعات العامة، فإن السفارة تحث جميع موظفي البعثة على الامتناع عن السفر غير الضروري وغير الرسمي في إسلام آباد طوال موسم العطلات".

وأعلنت شرطة العاصمة الباكستانية إسلام آباد الجمعة أن انتحاريا فجر سيارة ملغومة كان يقودها بالقرب من منطقة سكنية بالعاصمة، مما تسبب في مقتله مع رجل شرطة وإصابة 5 آخرين، بينهم مدنيان اثنان و3 من رجال الشرطة.

وقد أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن التفجير، مشيرة إلى أن الهجوم "على أعداء الإسلام" كان انتقاما لمقتل عضو بارز في الأيام الأخيرة.