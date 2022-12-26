نتنياهو ينأى بنفسه عن تصريحات لابنه تحدث فيها عن "انقلاب سياسي خبيث"

نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بنفسه عن تصريحات نجله يائير التي تحدث فيها عن أولئك المسؤولين عن محاكمة والده بتهمة الفساد.

وكان يائير نتنياهو قد دعا في مقابلة إذاعية إلى محاكمة أولئك المسؤولين في مكتب المدعي العام عن محاكمة والده بالفساد، بتهمة الخيانة.

وكتب نتنياهو الأب عبر موقع تويتر اليوم الاثنين "أحب ولدي يائير وهو شخص مستقل بآرائه". وأضاف أن "كل شخص له الحق في الإعراب عن النقد، ولكنني أختلف مع تصريحاته التي نشرت".

وتحدث يائير نتنياهو في المقابلة التي أجريت يوم الجمعة الماضي عن "انقلاب سياسي خبيث هنا".

وقال إن المدعي والشرطة كانا على علم "بأنهم كانوا يخططون للإيقاع برجل بريء، تصادف أنه سيكون رئيسا للوزراء منتخبا من الشعب الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

وأضاف يائير "هذا يوصف بأنه خيانة.. والجميع مدعوون للنظر في القانون والاطلاع على عقوبة الخيانة. سأقول فقط إنها ليست حكما بالسجن". وترجمت وسائل إعلام إسرائيلية ذلك بأنه تلميح إلى عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة.

ولا يشغل يائير نتنياهو أي منصب حكومي، لكن ينظر إليه على نطاق واسع بأنه مستشار نافذ لوالده.

واستندت محاكمة بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، والتي بدأت في عام 2020، إلى اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشى. وينفي بنيامين نتنياهو دائما هذه الاتهامات، قائلا إنه يتعرض للاضطهاد.

وبعد فوزه في انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، شكل نتنياهو ائتلافا دينيا يمينيا.

وتخطط حكومته لإحداث تغييرات واسعة في القانون ويرى كثيرون أنها استهدفت إضعاف النظام القضائي، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تشهد إسقاط التهم عنه.