كوريا الجنوبية تتأهب عسكريا عقب اختراق مسيّرات مجالها الجوي

اتهمت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين جارتها الشمالية باختراق مجالها الجوي بعدد من الطائرات المسيرة، مما دفع سول إلى نشر مقاتلات ومروحيات وإطلاق طلقات تحذيرية لصدها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول -في بيان- إن "عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي" في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي.

كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن إحدى الطائرات الحربية، وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز "كي إيه-1″، تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغسيونغ.

وأفادت الوكالة بأن كوريا الجنوبية تعقبت الطائرات المسيرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يُعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين.

ونقلت وكالة رويترز أن إحدى المسيرات التابعة لكوريا الشمالية حلقت فوق عاصمة كوريا الجنوبية سول.

وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إنتشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد التوتر عبر الحدود بين الكوريتين مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات مباشرة، فيما عززت كوريا الجنوبية واليابان إجراءاتهما الدفاعية، مع تواتر إطلاق الصواريخ من قبل بيونغ يانغ التي تشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أنها تستعد لتجربة نووية جديدة.