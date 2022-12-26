شمال سوريا.. تنظيم الدولة يستهدف القوات الكردية بالرقة تزامنا مع القصف التركي

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" إن 6 من عناصرها الأكراد قُتلوا في هجوم انتحاري شنّه تنظيم الدولة الإسلامية -اليوم الاثنين- بمدينة الرقة، بينما يتواصل القصف التركي على مواقع للقوات الكردية بشمال سوريا.

وأفاد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي -في تغريدة على تويتر- بمقتل ستة من أفراد قوات الأمن الداخلي (الأسايش)، في هجوم انتحاري شنّه تنظيم الدولة الذي أعلن تبنيه العملية، على أحد مراكز قوات الأمن في مدينة الرقة، كما أكّد رئيس المركز الإعلامي لتلك القوات المدعومة من الولايات المتحدة فرهاد شامي، أنه تم اعتقال أحد المهاجمين.

وأكد مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية مقتل 4 عناصر من الأسايش و3 من "قوات سوريا الديمقراطية"، وأحد المهاجمين الذين استهدفوا مركزًا للأسايش في حي الدرعية غرب مدينة الرقة، كما أُصيب 9 عناصر آخرون.

وذكرت مصادر محلية أن 5 أشخاص شنّوا صباح اليوم هجومًا على مركز للأسايش، يُعتقد أنه يضم سجنًا لعناصر تنظيم الدولة، ما أسفر عن اشتباكات بين الطرفين، كما أرسلت القوات الكردية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى الحي، ثم أغلقت مدينة الرقة بشكل كامل بعد أنباء عن هروب عدد من عناصر التنظيم.

من جهته، أفاد تنظيم الدولة في بيان -على تطبيق "تليغرام"- أن الهجوم جاء "في سياق الانتقام المتواصل لأسرى المسلمين"، خاصة النساء من أقاربهم الموقوفات في مخيم الهول، الذي يديره الأكراد في شمال سوريا.

وقال مظلوم عبدي -على تويتر- إن الهجوم تزامن مع "التهديدات التركية" للمنطقة، مشددًا على أنه "لا يجب التساهل مع هذه التحركات".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد تفقّد أمس الوحدات العسكرية في أنطاكيا بولاية هاتاي قرب الحدود مع سوريا، وقال إن القوات التركية حطّمت "الممر الإرهابي المنشود"، في إشارة إلى مساحات يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.

وفي وقت سابق، قال أكار إن تركيا تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا في عملية محتملة عبر الحدود، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكّل العمود الفقري لما يُسمّى بقوات سوريا الديمقراطية.

ولوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعملية عسكرية برية في شمال سوريا ضد الوحدات الكردية، في حين أبدت واشنطن وموسكو معارضتهما لأي عمل عسكري هناك.

وقالت وسائل إعلام مقربة مما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية إن الجيش التركي قصف -أمس الأحد- بالمدفعية مواقع لها في محافظات حلب والرقة والحسكة.