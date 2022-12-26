بعد تدريبات هجومية.. الصين تتخذ إجراء عسكريا غير مسبوق قرب تايوان

أعلنت تايوان اليوم الاثنين أنها رصدت أكبر اختراق صيني لأجوائها نفذته عشرات الطائرات الحربية، ويأتي هذا التطور بعد إعلان بكين عن تنظيم تدريبات هجومية ردا على ما وصفته باستفزاز واشنطن لها عقب موافقة الكونغرس الأميركي على تقديم مساعدات كبيرة لتايبيه.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية -في بيان- إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات من دون طيار، دخلت المجال الجوي للبلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن 43 طائرة صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، وهي منطقة عازلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع، مشيرة أيضا إلى رصد 7 سفن تابعة للبحرية الصينية حول الجزيرة.

وتابعت وزارة الدفاع التايوانية أنها كلفت طائرات دورية جوية قتالية وسفنا بحرية وأنظمة صواريخ أرضية بالرد على هذه الأنشطة.

وتعد الاختراقات الجوية الصينية للمجال الجوي التايواني الأكبر على الإطلاق، وكانت أكبر الاختراقات السابقة سجلت خلال المناورات الصينية غير المسبوقة حول تايوان في أغسطس/آب الماضي في ذروة التوتر بين بكين وواشنطن عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

وهي تأتي بعد يوم واحد من إجراء الصين تدريبات هجومية حول جزيرة تايوان ردا على توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون جديد يتضمن قروضا عسكرية لتايوان.





تدريبات هجومية

وكان الجيش الصيني قد أعلن أمس الأحد تنظيم تدريبات هجومية حول جزيرة تايوان.

وقال الجيش الصيني -في بيان- إن هذه المناورات رد حازم على ما وصفه بالتصعيد والاستفزاز الأميركي التايواني للصين.

بدورها، قالت الخارجية الصينية إن العلاقات مع الولايات المتحدة تواجه تحديات خطيرة بسبب ما وصفته بإصرار واشنطن على رؤية بكين كمنافس رئيسي.

وتأتي هذه التطورات بعد إقرار الكونغرس الأميركي قانون الموازنة للعام المقبل، والذي يسمح بتقديم مساعدات عسكرية فورية لتايوان تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.

وفي خضم التوترات المتصاعدة مع الصين، قالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون اليوم الاثنين خلال احتفال عسكري إن توسع الاستبداد يقوض الاستقرار الإقليمي، وفق تعبيرها.

ولم تستبعد واشنطن أن تكون التحركات العسكرية الصينية على مدى الأشهر الماضية مقدمة لاجتياح تايوان، كما أن بكين نفسها لوحت مرارا باستخدام القوة لاستعادة الجزيرة التي تعدّها جزءا من أراضيها، وفي المقابل تعهدت تايبيه بالدفاع عن أراضيها.