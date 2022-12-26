إيران توضح موقفها من استئناف المحادثات مع السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الرياض وطهران متفقتان على مواصلة المحادثات بينهما ويمكنهما عقد جولة جديدة في بغداد.

وأضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الحوار بين وزيري خارجية إيران والسعودية الأخير بالأردن كان "بنّاء ومعبرا عن استعدادهما لمواصلة الحوار".

وتابع "سياستنا واضحة بشأن الحوار مع السعودية، ولحسن الحظ فإن الرياض وطهران متفقتان على مواصلة الحوار، وفي ظل الأجواء الحالية يمكن عقد جولة جديدة في بغداد".

وأضاف أن "الأصدقاء العراقيين بذلوا جهودا كبيرة وجيدة خلال الجولات السابقة ويواصلون جهودهم في هذا المجال، فالطرف العراقي محل ثقة للطرفين الإيراني والسعودي، ونرحب بجهوده لعقد جولة جديدة"، وفق قوله.

وأضاف كنعاني أن "الحوار الذي جمع وزيري خارجية إيران والسعودية بالأردن كان إيجابيا، وعبّرا عن رغبتهما في استمرار الحوار، ويبدو أن هناك رغبة لاتخاذ خطوة جديدة، وبالنسبة لإيران يمكن للمفاوضات أن تتواصل حتى استئناف العلاقات الرسمية بين دولتين جارتين ومهمتين في المنطقة".

يذكر أن السعودية وإيران عقدتا سابقا 5 جولات تفاوضية بوساطة من العراق. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الطرفين قد يعقدان جولة سادسة.

وبشأن المحادثات النووية مع الغرب، قال كنعاني إن الملف على الطاولة ولا تزال هناك أرضية للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت طهران استعدادها لإتمام المفاوضات وإبرام اتفاق، شريطة "مراعاة الدول الغربية للخطوط الحمراء والنصوص التي أعلنتها إيران".