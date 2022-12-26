أول زيارة منذ بدء الحرب.. وفد حكومي إثيوبي يصل عاصمة تيغراي

وصل وفد حكومي إثيوبي رفيع المستوى اليوم الاثنين إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (شمال البلاد)، في أول زيارة رسمية للإقليم منذ اندلاع المواجهات المسلحة قبل عامين.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان إن الهدف من زيارة الوفد برئاسة رئيس البرلمان تاغيسي تشافو وأعضاء بلجنة الحوار الوطني هو متابعة عملية تنفيذ اتفاق السلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي، والتأكد من أن القضايا الرئيسية المدرجة في الاتفاق يتم تنفيذها كما هو مخطط لها.

وأضاف المكتب أن الزيارة مؤشر على أن الاتفاقية بين الحكومة وجبهة تيغراي "فاعلة وتمضي بشكل جيد".

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقعت الحكومة الاتحادية والجبهة عقب محادثات في جنوب أفريقيا اتفاقا لوقف الأعمال العدائية، وذلك بعد عامين من القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وبعد ذلك بأيام جرى التوقيع على اتفاق لنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودخول الجيش الإثيوبي مدينة ميكيلي، وبحلول منتصف الشهر المذكور بدأت قوافل المساعدات الإنسانية تدخل المدينة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تعهد بالالتزام ببنود الاتفاق مع جبهة تيغراي.

وقد بدأ النزاع في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما أرسلت أديس أبابا قواتها إلى تيغراي بعد أن اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.

وجاء الاقتتال عقب أشهر من التوتر بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والمتمردين الذين هيمنوا على الائتلاف الحاكم في البلاد مدة 3 عقود تقريبا، قبل توليه السلطة في 2018.

وأرغمت الحرب أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودت، وفق أرقام أميركية، بأرواح ما يصل إلى نصف مليون شخص.