أقر بكرهه الأجانب.. الشرطة الفرنسية تحتجز مجددا قاتل الأكراد الثلاثة

أعادت الشرطة الفرنسية الأحد احتجاز المتورط في قتل الأكراد الثلاثة بعد يوم من نقله إلى مصحة نفسية، في حين أقر الرجل بكرهه للأجانب.

وقال مكتب المدعية العامة في فرنسا إنه بعد نقل المشتبه به إلى وحدة للعلاج النفسي أمس السبت، تم إخراجه من المستشفى واستؤنف احتجازه لدى الشرطة ظهيرة اليوم الأحد.

وأوضح مكتب المدعية العامة أن المشتبه به سيُعرض على قاضي استجواب غدا الاثنين.

وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكيو، إن المشتبه به في المسؤولية عن قتل 3 أكراد في باريس أخبر المحققين عن "كرهه للأجانب".

واعتقلت السلطات الرجل (69 عاما) يوم الجمعة بعد أن قتل رجلين وامرأة بالرصاص في مركز ثقافي كردي ومقهى كردي في الدائرة العاشرة في باريس.

وقالت بيكيو في بيان إن المشتبه به قال خلال الاستجواب إن حادث اقتحام لمنزله في 2016 أثار "ضغينة نحو الأجانب تحولت كليا لحالة مرضية".

وكان مكتب المدعية العامة قد أشار السبت إلى الاشتباه في وجود دافع عنصري وراء الجريمة

وقالت المدعية العامة إنه خلال استجواب سابق، وصف الرجل نفسه بأنه يعاني من اكتئاب ولديه ميول انتحارية، وإنه كان يعتزم قتل نفسه بالرصاصة الأخيرة بعد هجومه.

وأضافت أن البحث في منزل والدي المشتبه به، حيث يعيش، لم يسفر عن أي أدلة أو أي رابط بأيديولوجيا التطرف، مضيفة أنه في البداية بحث عن ضحايا محتملين في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، لكنه تخلى عن الخطة بعدما وجد أشخاصا في الحي.

وكانت المدعية العامة قد قالت في وقت سابق إن السلطات أفرجت مؤخرا عن المشتبه به من حبس احتياطي، في انتظار المحاكمة في قضية هجوم بسلاح أبيض على مخيم لاجئين في باريس منذ عام مضى.

ودعا ممثلو الأكراد إلى اعتبار ما حدث يوم الجمعة هجوما إرهابيا.