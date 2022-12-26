أفغانستان.. الأمم المتحدة تحث الحكومة على إلغاء حظر عمل النساء بمنظمات الإغاثة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان إن القائم بأعمال رئيس البعثة رامز الأكبروف حث الحكومة الأفغانية على إلغاء قرار حظر عمل الموظفات الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية، وسط مخاوف من أن يفاقم الحظر مصاعب فصل الشتاء.

وقالت البعثة في بيان "يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية، وتذليل العقبات ضروري"، مضيفة أن القائم بأعمال رئيس البعثة والمنسق الإنساني فيها اجتمع مع وزير الاقتصاد محمد حنيف.

وأعلنت 4 منظمات إغاثة دولية أمس الأحد أنها ستعلق عملياتها، كما أعلنت منظمات غير حكومية أصغر تعليق عملياتها، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والتي تتخذ من بريطانيا مقرا.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إنه "بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان سنعلق برامجنا، مطالبين بأن يواصل الرجال والنساء وبشكل متساوٍ تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان".

ويعتمد الملايين على مساعدات المنظمات غير الحكومية، وهي أيضا مصدر أساسي للوظائف لعشرات الآلاف من الأفغان، خاصة النساء، ولا سيما مع انهيار الاقتصاد المحلي عقب انسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وكانت وزارة الاقتصاد في الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان أمرت جميع المنظمات غير الحكومية أول أمس السبت بإيقاف عمل موظفاتها حتى إشعار آخر، لعدم التزام بعضهن بقواعد اللباس.

وقوبل القرار بتنديد غربي، كما أثار انتقادات داخل أفغانستان، خاصة أنه جاء بعد أيام من قرار تعليق دراسة الطالبات في الجامعات.