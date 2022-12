تواجه مناطق في الولايات المتحدة أياما أخرى عصيبة مع استمرار العاصفة الثلجية التي أسفرت عن وفيات، وتسببت في قطع الكهرباء عن مئات الآلاف، وأحدثت شللا كبيرا في حركة النقل الجوي، في وقت أعلنت فيه ولاية تكساس الطوارئ بسبب أزمة الطاقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية مساء أمس السبت إنها تتوقع أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الموسمية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وتوقعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة إلى 13 درجة تحت الصفر في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا متجاوزة المستويات القياسية السابقة التي تم تسجيلها عشية عيد الميلاد عام 1983 وبلغت 10 درجات تحت الصفر.

وقدمت الأرصاد الأميركية نصائح للمواطنين الذي يسافرون أو يغادرون منازلهم خلال العاصفة الثلجية، وقالت إنه يتعين عليهم الاستعداد للبرد الشديد بارتداء طبقات من الملابس وتغطية أكبر قدر ممكن من الجلد، محذرة من التعرض لضربة صقيع خلال دقائق.

ومنذ الأربعاء، تضرب الولايات المتحدة عاصفة تعد الأعنف منذ عقود، وقد صاحبتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة، خاصة في منطقة البحيرات العظمى.

ونتج عن ذلك شلل في مدن عدة على غرار نيويورك، مع وصول درجة الحرارة إلى 48 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وحتى الآن، قتل ما لا يقل عن 18 شخصا في الولايات المتحدة جراء البرد القياسي والحوادث.

وأدت العاصفة إلى إلغاء نحو 2700 رحلة جديدة مما يرتفع إلى نحو 10 آلاف عدد الرحلات الملغاة، كما تم تأجيل آلاف الرحلات الأخرى، وأدى ذلك إلى تغيير خطط سفر ملايين الأميركيين الذين يستعدون لقضاء عطلة أعياد الميلاد.

وفي الوقت نفسه، تعطلت خطوط النقل على الساحل الشرقي ومنطقة البحيرات العظمى، كما أدى الجليد والثلوج إلى إغلاق بعض طرقات البلاد الأكثر استخداما، بما في ذلك طريق "إنترستيت 70" العابر للولايات والذي أغلقت أجزاء منه مؤقتا في كولورادو وكانساس، وتم كذلك إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية الإقليمية وخطوط الحافلات حتى الأحد المقبل.

كما ارتفع عدد حالات انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية ليشمل أكثر من 1.6 مليون بيت، ليصبح ملايين الأميركيين بلا كهرباء.

وأعلنت وزارة الطاقة حالة طوارئ في ولاية تكساس بسبب نقص الكهرباء، حيث تسبب سوء الأحوال الجوية في توقف محطات توليد الكهرباء.

وقالت الوزارة إن 11 ألف ميغاوات من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز والطاقة الشمسية قد انقطعت أو انخفضت بسبب الظروف الجوية.

