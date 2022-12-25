الصين تكشف عن "تحديات خطيرة" في العلاقات مع أميركا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تواجه تحديات خطيرة، وتعهد بتعزيز العلاقات مع روسيا.

وأضاف وانغ في كلمة عبر الفيديو خلال مؤتمر في بكين أن الصين ترفض ما وصفها بالسياسة الأميركية الخاطئة إزاءها.

وتابع "لن تخيفنا أي قوة مهيمنة وسنتصرف بحزم لحماية مصالحنا الأساسية وكرامتنا الوطنية".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره والأميركي جو بايدن تعهدا خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني في إندونيسيا بإصلاح العلاقات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، بلغ التوتر أشده بين بكين وواشنطن عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي تلتها تحركات عسكرية صينية واسعة؛ قال مسؤولون أميركيون إنها ربما تمهد لاجتياح الجزيرة.

وفيما يخص العلاقات مع روسيا، قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده جعلت شراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا أكثر نضجا ومرونة.

وأكد وانغ أن الصين ستعزز خلال العام المقبل التعاون المشترك والثقة الإستراتيجية المتبادلة مع روسيا، ودافع عن موقف بلاده من الحرب في أوكرانيا، قائلا إنها تتبنى موقفا يقوم على الحياد والموضوعية، ولا تصب الزيت على نار الأزمة، وفق تعبيره.

وفي مواجهة الضغوط الغربية، تنامت العلاقات بين الصين وروسيا، وقبل أيام أجرى ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، محادثات في بكين مع الرئيس الصيني "شي" تناولت الشراكة الإستراتيجية والحرب في أوكرانيا، وتزامن ذلك مع مناورات بحرية صينية روسية.