قتيلان في تجدد الاشتباكات الحدودية.. أفغانستان تدعو باكستان للدبلوماسية والحوار لحل المشاكل العالقة

قال وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي إن التوتر على الحدود المشتركة بين أفغانستان وباكستان لا يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وطالب متقي بحل جميع المشاكل العالقة بين البلدين عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، وأكد أن بلاده وفرت لباكستان طريقا آمنا إلى دول آسيا الوسطى ومن حقها الاستفادة من أراضيها في التجارة، مشيرا إلى أن بلاده لديها التزامات تجاه شعبها والمجتمع الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده ومسلحا في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفاد به التلفزيون الباكستاني الرسمي دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتواترت الاشتباكات الحدودية في الفترة الأخيرة، وكان آخرها قبل 10 أيام، عندما قُتل مدني وأصيب 7 آخرون في بلدة تشامان قرب معبر سبين بولداك تشامان الحدودي، بعد تبادل لإطلاق النار بدأ من الجانب الأفغاني ردا على محاولة باكستانية لصيانة جانب من سياج حدودي يفصل أراضي البلدين.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة العام الماضي، تصاعدت حدة التوتر عند الحدود بين البلدين، حيث تتهم باكستان جماعات متشددة بالتخطيط لشن هجمات من الأراضي الأفغانية.

وتنفي طالبان أنها تؤوي مسلحين باكستانيين، لكن الحركة مستاءة من السياج الحدودي الذي تقيمه إسلام آباد على طول الحدود بين البلدين.