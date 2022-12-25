بوتين: مستعدون للتفاوض لإنهاء الحرب وهذا مصير "باتريوت" إذا وصلت أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الأحد- إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".

وتابع قائلا "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

وأضاف بوتين أن سلطات كييف أثارت الصراع عبر القيام بأعمال عسكرية "قاسية" ضد المدنيين، ما اضطر بلاده للدفاع عنهم. كما أكد أن هدف موسكو الوحيد هو توحيد الشعب الروسي. وأشار إلى أن سياسة خصوم روسيا تقوم على مبدأ "فرق تسد".

وقال بوتين إن روسيا ستكون قادرة على تدمير منظومات باتريوت للدفاع الجوي إذا سلمتها واشنطن لكييف، وذلك عقب أيام من إعلان واشنطن موافقتها على تزويد حليفتها كييف بتلك المنظومات المتطورة للحد من تهديد الطيران الروسي والصواريخ "الخارقة" التي تتفاخر بها موسكو.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الروسي عن إمكانية التفاوض على حل الصراع في أوكرانيا المستمر منذ 10 أشهر، إلا أن كييف تصرّ على أنها لن تقبل التفاوض وتنهي القتال إلا عندما تنسحب القوات الروسية مما تصفه "بالمناطق المحتلة".