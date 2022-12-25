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شاهد- كرة لهب هائلة وارتجاج عظيم.. عشرات الضحايا بانفجار صهريج وقود في جنوب أفريقيا

People gather near a burnt out truck at the entrance of the damaged bridge where a gas tanker exploded in Boksburg near Johannesburg
انفجار صهريج الوقود وقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ (رويترز)
25/12/2022

قالت السلطات في جنوب أفريقيا إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب نحو 40 في انفجار صهريج وقود في بوكسبورغ على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

وأفادت خدمات الإطفاء أن الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال علق تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي "تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 10 بعد الإبلاغ عن 9 في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة بينما 15 شخصا في حالة مستقرة رغم إصاباتهم الخطيرة، مشيرا إلى أن 6 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة انفجار كبير وكرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت جسر بدا واضحا أنه أقل علوا من أن يمر تحته الصهريج.

وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم خصوصا في الأفران والمواقد.

ووصفت الشاهدة جين ماري بويسن ما حدث بأنه "ارتجاج عظيم" في الساعات الأولى من الصباح.

وقالت -وهي تقف بالقرب من فريق الطب الشرعي وهو يعاين المكان- "اليوم هو بالفعل يوم حزين للغاية في ضاحيتنا الصغيرة".

وأضافت "صعدت إلى الطابق العلوي لتناول كوب من الشاي ورأيت ألسنة اللهب الهائلة، واعتقدت أن المنزل يحترق".

المصدر : الفرنسية