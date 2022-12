شاهد- كرة لهب هائلة وارتجاج عظيم.. عشرات الضحايا بانفجار صهريج وقود في جنوب أفريقيا

قالت السلطات في جنوب أفريقيا إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب نحو 40 في انفجار صهريج وقود في بوكسبورغ على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

وأفادت خدمات الإطفاء أن الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال علق تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي "تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

In this six-second footage, it clearly demonstrates the extent of the gas tanker explosion and the casualties that will likely have occurred as a result of today's #Boksburg explosion.#SouthAfrica #Gauteng #Tambo pic.twitter.com/TDpTCvYq7T

