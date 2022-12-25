شاهد- كرة لهب هائلة وارتجاج عظيم.. عشرات الضحايا بانفجار صهريج وقود في جنوب أفريقيا

قالت السلطات في جنوب أفريقيا إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب نحو 40 في انفجار صهريج وقود في بوكسبورغ على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

وأفادت خدمات الإطفاء أن الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال علق تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي "تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

In this six-second footage, it clearly demonstrates the extent of the gas tanker explosion and the casualties that will likely have occurred as a result of today's #Boksburg explosion.#SouthAfrica #Gauteng #Tambo pic.twitter.com/TDpTCvYq7T — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 10 بعد الإبلاغ عن 9 في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة بينما 15 شخصا في حالة مستقرة رغم إصاباتهم الخطيرة، مشيرا إلى أن 6 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة انفجار كبير وكرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت جسر بدا واضحا أنه أقل علوا من أن يمر تحته الصهريج.

Unbelievable scenes: 8 people died & about 50 others were injured when a gas tanker truck scraped the top of its roof, got stuck under a bridge & exploded just outside the Tambo Memorial Hospital in Boksburg today. Driver's whereabouts unknown. VID: Supplied #BoksburgExplosion pic.twitter.com/stc0g4Y5LB — Graeme Raubenheimer (@GraemeRauby) December 24, 2022

وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم خصوصا في الأفران والمواقد.

ووصفت الشاهدة جين ماري بويسن ما حدث بأنه "ارتجاج عظيم" في الساعات الأولى من الصباح.

وقالت -وهي تقف بالقرب من فريق الطب الشرعي وهو يعاين المكان- "اليوم هو بالفعل يوم حزين للغاية في ضاحيتنا الصغيرة".

وأضافت "صعدت إلى الطابق العلوي لتناول كوب من الشاي ورأيت ألسنة اللهب الهائلة، واعتقدت أن المنزل يحترق".