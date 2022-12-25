ثلاث منظمات أجنبية تعلّق نشاطها في أفغانستان بعد حظر عمل النساء

أعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية أنها ستعلّق عملها في أفغانستان، بعدما أمرت السلطات الأفغانية جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية بمنع الموظفات من العمل.

وقالت المنظمات الثلاث: "أنقذوا الأطفال" (Save the Children)، والمجلس النرويجي للاجئين، و"كير" (CARE) في بيان مشترك -اليوم الأحد- إنه "بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلّق برامجنا مطالبين بأن يواصل الرجال والنساء وبشكل متساوٍ، تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان".

في السياق نفسه، قالت منظمة "أفغان إيد" (Afghanaid) -أمس السبت- إنها علّقت على الفور عملياتها، وتتشاور مع منظمات أخرى بشأن قرار الحكومة الأفغانية.

وكانت وزارة الاقتصاد في الحكومة الأفغانية التي شكّلتها حركة طالبان أمرت جميع المنظمات غير الحكومية بإيقاف عمل موظفاتها حتى إشعار آخر؛ لعدم التزام بعضهن بقواعد اللباس.

وقوبل القرار بتنديد غربي كما أثار انتقادات داخل أفغانستان، خاصة وأنه جاء بعد أيام من قرار تعليق دراسة الطالبات في الجامعات.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -اليوم- إلى "رد فعل واضح من المجتمع الدولي"، قائلة -في تغريدة على تويتر- إن "من يستثني النساء والفتيات من العمل والتعليم والحياة العامة، لا يدمر بلاده وحدها".

من جهة أخرى، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مسؤولين كبارًا في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان، يبحثون -اليوم الأحد- في كيفية التعامل مع قرار الحكومة الأفغانية.