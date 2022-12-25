قطعت الكهرباء والطرق وألغت آلاف الرحلات.. 22 قتيلا في عاصفة ثلجية تجتاح الولايات المتحدة

استيقظ أكثر من 200 ألف مواطن، اليوم الأحد، بدون كهرباء جراء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام شرق الولايات المتحدة والتي خلفت أكثر من 20 قتيلا.

وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية على 48 ولاية متجاورة نهاية الأسبوع.

وقد تقطعت السبل بمسافرين مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية، في حين علق سكان في منازلهم التي غطاها الجليد والثلج.

وقد شهدت 8 ولايات 22 حالة وفاة، بينها 7 على الأقل غرب نيويورك حيث هطلت الثلوج وهبّت رياح شديدة وبرد قارس على مقاطعة إري ومدينتها الرئيسية بافالو.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX — WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2022

وظلت بافالو تعيش "كارثة كبرى" إذ عجزت خدمات الطوارئ عن الوصول إلى العديد من مناطقها المتضررة بشدة، وفق ما أفاد مسؤول كبير.

وقال المسؤول بالمقاطعة مارك بولونكارز للصحافيين "لدينا 7 حالات وفاة مؤكدة في هذه المرحلة نتيجة العاصفة" مضيفا أنه "قد يكون هناك المزيد".

ووصف بولونكارز الظروف القاسية متحدثا عن اكتشاف جثث متجمدة في سيارات وتحت كتل الثلج، مما دفع حاكمة نيويورك كاثي هوتشل إلى الاستعانة بالحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأكد المسؤول بالمقاطعة "كان الأمر سيئا بشكل لم يعهده أي شخص في أي وقت مضى".

من جهتها، حذّرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العواصف الثلجية بمنطقة البحيرات الكبرى الناتجة عن تهاطل الثلوج ستستمر خلال عيد الميلاد مع "تراكمات ثلجية إضافية خلال الليل".

وأثّر اضطراب وسائل النقل على ملايين الأميركيين. كما أدت العاصفة لإلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية اليوم، بعد إلغاء حوالي 3500 رحلة جوية السبت ونحو 6 آلاف رحلة الجمعة، وفق موقع التتبع المتخصص "فلايت أوير" (FlightAware).

وقال وزير النقل بيت بوتدجدج أمس عبر تويتر "تجاوزنا الاضطرابات الأكثر شدة مع تعافي عمليات الخطوط الجوية والمطارات تدريجيا".

وقد أدى الجليد إلى الإغلاق المؤقت لبعض الطرق الأكثر ازدحاما، من بينها الطريق السريع رقم 70 الذي يعبر البلاد.

كما أثر الطقس على شبكات الكهرباء، وحض العديد من مزودي الطاقة الزبائن على تقليل الاستخدام للحد من انقطاع التيار الكهربائي.

وقد تأكد انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.6 مليون مشترك أمس، وجرى كذلك إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية الإقليمية وخطوط الحافلات.

لكن الرقم انخفض بشكل كبير بحلول الأحد، رغم أن أكثر من 200 ألف مشترك بالولايات الشرقية ما زالوا محرومين من الطاقة.

بدورها، أصدرت السلطات الكندية تحذيرات شديدة من الطقس. وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف بمقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وألغي العديد من الرحلات الجوية في المدن الكبرى وعُلقت خدمة النقل بالقطارات بين تورنتو وأوتاوا.