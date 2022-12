قطعت الكهرباء والطرق وألغت آلاف الرحلات.. 22 قتيلا في عاصفة ثلجية تجتاح الولايات المتحدة

استيقظ أكثر من 200 ألف مواطن، اليوم الأحد، بدون كهرباء جراء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام شرق الولايات المتحدة والتي خلفت أكثر من 20 قتيلا.

وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية على 48 ولاية متجاورة نهاية الأسبوع.

وقد تقطعت السبل بمسافرين مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية، في حين علق سكان في منازلهم التي غطاها الجليد والثلج.

وقد شهدت 8 ولايات 22 حالة وفاة، بينها 7 على الأقل غرب نيويورك حيث هطلت الثلوج وهبّت رياح شديدة وبرد قارس على مقاطعة إري ومدينتها الرئيسية بافالو.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX

— WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2022