في رسالته الأولى بعيد الميلاد.. الملك تشارلز يستعيد ذكرى والدته الراحلة إليزابيث الثانية

استعاد الملك تشارلز الثالث ذكرى والدته الراحلة الملكة إليزابيث في رسالته الأولى للأمة بمناسبة عيد الميلاد، وتحدث عن إيمانه بالإنسانية في وقت تسوده "المصاعب والمعاناة".

وقال تشارلز إنه يشارك من كل قلبه إيمان والدته "بالرب والناس". وكان الملك يتحدث من كنيسة سانت جورج، المثوى الأخير للملكة الراحلة، والذي سبق أن ألقت منه رسالة عيد الميلاد عام 1999.

وأضاف تشارلز أن الأمر يتعلق بـ "الإيمان بالقدرة الاستثنائية لدى كل فرد للتأثير على حياة الآخرين" وذلك من خلال "الخير والتراحم لإضاءة العالم من حولهم".

ولفت إلى أن هذا الوقت تسوده المصاعب الشديدة والمعاناة، سواء بالنسبة لمن يواجهون "صراعات أو مجاعات أو كوارث طبيعية في أنحاء العالم" أو من يسعون جاهدين "لتسديد فواتيرهم وتوفير الطعام والدفء لأسرهم".

ويأتي خطاب الملك بعد عام آخر من الفوضى التي تشهدها بريطانيا، عقب سنوات طغت عليها أزمة فيروس كورونا والخروج من الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن بريطانيا شهدت خلال عام 2022 تولي 3 شخصيات للحكومة في غضون شهرين، كما تواجه حاليا ركودا اقتصاديا وأزمة في تكاليف المعيشة أجبرت كثيرين على اللجوء إلى بنوك الطعام والجمعيات الخيرية للحصول على الدعم.