السودان.. إعلان الطوارئ جنوب دارفور جراء عنف قبلي أوقع قتلى وجرحى

أعلنت السلطات السودانية، السبت، حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور الواقعة غربي البلاد، مع حظر التجول في محلية بليلة، وذلك جراء أعمال عنف قبلي راح ضحيتها عدة أشخاص.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية سونا، فإن والي ولاية جنوب دارفور حامد التيجاني هنون أعلن حالة الطوارئ بولاية جنوب دارفور، فضلا عن حظر التجول داخل محلية بليلة اعتبارا من يوم السبت وحتى إشعار آخر، وذلك من الساعة الرابعة مساء وحتى الرابعة (بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم التالي.

وجاء قرار الوالي عقب اندلاع أعمال عنف قبليّ بين قبيلتَي الداجو والرزيقات، في مناطق شرق محلية بليلة، أدّت إلى مقتل عدد من المواطنين (لم تحدده وكالة الأنباء السودانية) فضلا عن حرق قرى وممتلكات.

واستثنى قرار فرض الطوارئ وحظر التجول، القطاع الصحي والعاملين فيه وخدمات المياه والكهرباء والمخابز والآبار وناقلات مياه الشرب وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة.

قتلى وجرحى

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر هجمات متفرقة من مسلحين على قرى غربي البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على خلفية صراع قبلي.

وحسب وكالة الأناضول، فإن مناطق عديدة في دارفور تشهد بين الحين والآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.