أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي وتركيا تقدم تقديرا "غير متفائل" لمسار الحرب

قال مراسل الجزيرة، إن السلطات الأوكرانية أعلنت حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف ومقاطعات خيرسون وميكولايف وأوديسا وزاباروجيا، وهو الإعلان الذي تصدره عادة للتحذير من ضربات جوية وصاروخية روسية.

كما كشفت أوكرانيا عن تحرك عسكري قرب حدودها مع بيلاروسيا، وأعلنت تجدد القصف الروسي على خيرسون، بينما قدمت تركيا تقديرا "غير متفائل" لمسار الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن كتيبتين للدبابات وكتيبة بنادق اقتربت من الحدود الأوكرانية عبر أراضي بيلاروسيا، وذلك في إطار تدريبات يجريها الجيش الروسي هناك.

من جهته، قال قائد القوات المشتركة في الجيش الأوكراني سيرهي نايف، إن قوات بلاده أجرت تدريبات تحاكي مواجهة عمليات إنزال جوي لمجموعات استطلاع روسية من أراضي بيلاروسيا.

وأوضح أن التدريبات الأوكرانية تأتي ردا على التحركات التي يقوم بها الجيش الروسي في مناطق بيلاروسيا المتاخمة لأوكرانيا.

في المقابل، نفى ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي أن يكون الاتحاد العسكري بين بلاده وبيلاروسيا موجها من أجل الحرب في أوكرانيا. وقال إن مهمة هذا الاتحاد صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا الحليفة لموسكو.

وكان غالوزين قد قال إن منظومتي الدفاع الجوي "إس-400″ و"إسكندر" اللتين قدمتهما موسكو لمينسك تأتيان في إطار تحسين القدرات القتالية للجيش البيلاروسي وزيادة كفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي البيلاروسي المشترك.

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية مقتل 10 أشخاص وجرح 55 آخرين في تجدد القصف الروسي على أحياء عدة في مدينة خيرسون.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن القصف الذي وصفه بالوحشي انتقام من سكان المدينة لمقاومتهم "الاحتلال"، مضيفا أن بلاده سيكون بمقدورها منع مثل هذه المآسي حال حصولها على صواريخ ومدفعية بعيدة المدى.

ومن جهتها، وصفت السفيرة الأميركية في أوكرانيا بريجيت برينك الهجوم الروسي على خيرسون بالوحشي.

وقد دعا رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش السكان إلى ضرورة إخلاء المقاطعة بسبب استمرار القصف الروسي والانقطاع المتواصل للمياه والكهرباء.

وقال يانوشيفيتش إن السلطات ستوفر أماكن لكل من يغادر المدينة التي تواجه إرهابا حقيقيا، على حد تعبيره.

📹 Russia continues to bomb Kherson on Christmas Eve.

10 dead; 68 injured as a result of the attacks. pic.twitter.com/BY6tIREDVb

— KyivPost (@KyivPost) December 24, 2022