أردوغان يبشر الأتراك بمكاسب 2023.. تدشين أكبر سفينة وأول مقاتلة محلية وغاز البحر الأسود يصل المنازل

تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاب جماهيري ألقاه اليوم الأحد، عن سلسلة من الإنجازات التي ينتظر أن تحققها بلاده في مجالات الطاقة والصناعات العسكرية وغيرها، خلال العام المقبل.

وقال أردوغان خلال الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر شبابي بولاية أرضروم شرقي تركيا، إن سفينة "الأناضول" الحربية، أكبر سفن الأسطول التركي ستدخل الخدمة في 2023.

وأضاف أن العام نفسه سيشهد تدشين الطائرة المقاتلة المحلية، وبدء الإنتاج التسلسلي للمقاتلة التركية المسيرة "بيرقدار قزل إلما" (التفاحة الحمراء).

وفي الصناعات الأخرى، قال أردوغان إن 2023 سيشهد نزول السيارة المحلية "توغ" إلى الشوارع، كما سترسل تركيا القمر الصناعي تركسات 6 إيه (Türksat 6A) إلى الفضاء، وقد تم تصميمه وإنتاجه بإمكانات محلية خالصة، وفقًا لما ذكره الرئيس التركي.

وفي قطاع الطاقة، أعلن أردوغان أن المنازل في تركيا ستبدأ استخدام الغاز المُكتشف في البحر الأسود -الذي يبلغ حجمه 540 مليار متر مكعب- بدءًا من الربع الأول لعام 2023.

من ناحية أخرى، تحدث الرئيس التركي عن دور الوساطة الذي تقوم به أنقرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال أردوغان "مع الأسف فإن الغرب لم يقم بشيء سوى الاستفزاز، ولم يسعَ للقيام بدور الوساطة. تركيا هي التي توسطت خلال عام 2022، وتمكنّا من تفعيل ممر البحر الأسود لشحن الحبوب".