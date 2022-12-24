وزير الدفاع التركي: لا نهدد الدول المجاورة في عملياتنا العسكرية ونستهدف الإرهابيين فقط

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لا تهدد الدول المجاورة، بل تستهدف من وصفهم بالإرهابيين فقط. ونفى أكار وجود أسلحة كيميائية لدى القوات التركية، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع من يشوّه سمعتها.

وأعلن الوزير التركي قتل نحو 4 آلاف إرهابي تقريبا في تركيا وشمالي سوريا والعراق منذ بداية العام، ومنع عبور أكثر من 250 ألف مهاجر غير نظامي وتسليم 8 آلاف آخرين. جاء ذلك في اجتماع تقييمي لنهاية العام بخصوص فعاليات وزارة الدفاع التركية، بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وحول العمليات شمالي سوريا، لفت أكار إلى أن تركيا منعت من خلال تلك العمليات إقامة "الممر الإرهابي" المراد تشكيله على حدودها الجنوبية. وشدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا التسامح تجاه "العناصر الإرهابية" المتمركزة بمحاذاة حدودها، وفي مقدمتهم الدول الراغبة بجرّ المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، على حد تعبيره.

كما اتهم أكار اليونان باستفزاز مقاتلات تركية، داعيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى اتخاذ موقف حازم بشأن ذلك.

وفي سياق آخر، أشار أكار إلى أن أنقرة ليست ضد عضوية السويد وفنلندا في الناتو، "ولكنْ، عليهما الوفاء بالوعود"، حسب تعبيره.

وبخصوص العلاقة مع واشنطن، أكد أكار أن تركيا تنتظر نتيجة عملية وإيجابية فيما يخص ملف مقاتلات "إف- 16" مع الولايات المتحدة.