ماسك يحذف خاصية في تويتر تسهل طلب الدعم بشأن مواضيع مثل حرية التعبير ومنع الانتحار

أزالت شركة تويتر في الأيام القليلة الماضية ميزة كانت تروج لخطوط ساخنة للتواصل مع منظمات وهيئات توفر الدعم لمنع الانتحار وحرية التعبير ومصادر أمان أخرى للمستخدمين الباحثين عن محتوى معين، ووفقا لشخصين مطلعين على الموضوع فإن الإزالة تمت بأمر من مالك الشركة الجديد إيلون ماسك.

ولم يتم الإبلاغ من قبل عن إزالة تلك الميزة، التي تعرف باسم "هناك مساعدة" (ThereIsHelp#)، وكانت تظهر في أعلى البحث عن جهات اتصال محددة لمنظمات دعم في العديد من البلدان ذات صلة بالصحة الذهنية، ومرض نقص المناعة (الإيدز)، واللقاحات، والاستغلال الجنسي للأطفال، وكوفيد-19، والعنف الجنسي، والكوارث الطبيعية، وحرية التعبير.

وإزالة تلك الميزة قد تضاف إلى المخاوف بشأن سلامة المستخدمين الضعفاء على تويتر. وقال ماسك إن الانطباعات أو المشاهدات للمحتوى الضار آخذة في الانخفاض منذ توليه المنصب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وغرد برسوم بيانية توضح اتجاها تنازليا، رغم أن باحثين وجماعات حقوق مدنية تتبعوا زيادة في التغريدات التي تحتوي إهانات عنصرية وعبارات أخرى تحض على الكراهية.

ولم يستجب ماسك أو شركة تويتر لطلب لوكالة رويترز للتعليق على إزالة الميزة.

وبهذا الصدد قالت أمس الجمعة منظمة "أيدز يونايتد" (AIDS United)، ومقرها واشنطن، ومنظمة "آي لو" (iLaw)، وهي مجموعة تايلندية تدعم حرية التعبير، وكلتاهما كانتا تستفيدان من الترويج لخدماتها بفضل تلك الميزة، إن اختفاء الميزة كان مفاجئا لهما.

وقالت "أيدز يونايتد" إن صفحة الويب التي ارتبطت بميزة تويتر كانت تجتذب نحو 70 مشاهدة يوميا حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن بعد هذا التاريخ انخفض عدد المشاهدات إلى 14 مشاهدة يوميا في الإجمال.

كما غرد دامار جونيتار، المدير التنفيذي لـ"شبكة حرية التعبير في جنوب شرق آسيا" (Southeast Asia Freedom of Expression Network)، أمس الجمعة، حول اختفاء الميزة قائلا إنه "تصرف غبي" من جهة شركة التواصل الاجتماعي قد يدفع منظمته إلى التخلي عنها.

I am mad to know that today Twitter stop the #ThereIsHelp Search Prompt for Freedom of Expression in Indonesia (and globally?)

Another stupid decision after the dissolvement of Trust and Safety Council last week.@nickpickles @kathleenreen @moranweea https://t.co/WkoujDVfu4

— Damar Juniarto (@DamarJuniarto) December 23, 2022