فرع ماكدونالدز في تكساس يبدأ العمل بالروبوتات وتسريح الموظفين

بدأت شركة ماكدونالدز في اختبار أول مطعم روبوتي لها على الإطلاق بولاية تكساس الأميركية، في خطوة تمهد للاستغناء عن الموظفين.

ونشر حساب "foodiemunster" -على تيك توك- مقطع فيديو يوثق سير عملية الشراء من فرع ماكدونالدز في فورت وورث بولاية تكساس، بشكل أوتوماتيكي كامل.

ويوضح الفيديو كيف يمكن للعملاء استخدام الشاشات الآلية لطلب الوجبات السريعة وجمعها عبر آلة.

I've literally been here. It's in White Settlement in Fort Worth. The only thing that's automated is the Order Ahead Lane, lol. https://t.co/4p1k4K1zcw pic.twitter.com/Rhj3mgBF5x — Naomi A. (@innominace) December 23, 2022

ووفق مجلة "نيوزويك" newsweek الأميركية، فإن فرع فورت وورث يعد أول مطعم روبوتي لماكدونالدز على الإطلاق في تكساس، حيث أصبح بالفعل مؤتمتًا بالكامل ولا يتطلب أي اتصال بشري لطلب وجبتك المفضلة.

كما يتضمن المطعم ميزات جديدة من بينها "Order Ahead lane" حيث يمكن للعملاء استلام طلباتهم على حزام ناقل، في خطوة مستحدثة ومبتكرة لتحسين تجارب العملاء.

the fully automated mcdonald’s simply having a conveyor belt from the kitchen where humans are very much cooking the burgers behind the scenes has amazing parallels with ai art https://t.co/t2QNK4ki70 — laura (@freezydorito) December 22, 2022

وتباينت آراء العملاء بشأن أتمتة المطعم، حيث اعتبر متابعون الخطوة بأنها البداية لمطاعم مؤتمتة في وقتٍ سيتم الاستغناء فيه عن الموظفين وتوفير الحد الأدنى للأجور.

You asked for $25 minimum wage You get: First fully automated McDonalds in Texas pic.twitter.com/hd5AsBTOwX — ELIJAH (@ElijahSchaffer) December 22, 2022

وقد قابل آخرون الأمر بالسخرية حيث قال أحدهم إنه سيفتقد النقاشات التي كانت تحدث بين الزبائن والموظفين.

McDonald’s tests automated drive-thru restaurant concept where there will be no more human interactions‼️👀 pic.twitter.com/qUF2B7iUSZ — Daily Loud (@DailyLoud) December 22, 2022

ثورة صناعة الروبوتات

ومن المتوقع أن تنمو صناعة الروبوتات بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع قد تصل قيمته إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ذكرت منصة "فيوتشر ليرن" (future learn).

وعام 2021، بلغ العدد الإجمالي للوحدات الروبوتية 12 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم، كما لوحظ ارتفاع كبير بنسبة وصلت إلى 12% في شحنات الروبوتات من عام 2020 إلى 2022 في جميع أنحاء العالم.

ونجحت صناعة الروبوتات في توظيف أكثر من 150 ألف عامل ماهر على المستوى الدولي، وتخطط 88% من الصناعات للتحول إلى الأتمتة الآلية في كل جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، وفق ما ذكرت منصة "إنتر برايز إنجينيرينغ سوليوشن" (enterprise engineering solutions).