شاهد.. منفذ هجوم باريس يدخل صالون حلاقة ويطلق النار

نشرت وسائل إعلام فرنسية صورا التقطتها كاميرات المراقبة تظهر جانبا من هجوم باريس الذي أقر منفذه بأن دوافعه عنصرية، والذي أودى بحياة 3 أكراد وتسبب في إصابة 3 آخرين بجروح.

وتظهر المشاهد لحظة دخول المهاجم صالون حلاقة وإطلاقه النار، وهو ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

أما القتيلان الآخران فقد سقطا في مكان قريب، حيث أطلق المهاجم النار -أمس الجمعة- على مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور بالإضافة إلى صالون الحلاقة، وكلها أماكن يتردد عليها أبناء الجالية الكردية في باريس.

وقد أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم، تمديد توقيف المهاجم البالغ 69 عاما، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد البحث في الدافع العنصري.

وقالت السلطات إن هذا الشخص كان قد أخلي سبيله الآونة الأخيرة انتظارا لمحاكمته على هجوم بسلاح أبيض استهدف مخيما للمهاجرين في باريس قبل عام.