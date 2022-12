شاهد.. مقتل 20 شخصا في حريق بدار للمسنين "غير مسجلة" في سيبيريا الروسية

نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أجهزة الطوارئ قولها إن حريقا شب أمس الجمعة في دار غير مسجلة للمسنين بمدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن مقتل 20 شخصا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يأوي 20 شخصا احترق، وتمت السيطرة على الحريق.

وقال التقرير إن "رجال الإنقاذ يواصلون العمل في موقع الحريق في ظل انخفاض درجات الحرارة".

وقال المسؤولون إن كثيرا من دور المسنين تعمل بدون تسجيل في جميع أنحاء روسيا ولا يمكن خضوعها لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا.

وتم بدء تقديم دعوى جنائية بتهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال في أعقاب الحريق.

وقال سيرغي تسيفيليف حاكم منطقة كوزباس إنه سيتم التحقق من كل مؤسسات رعاية المسنين، وبشكل أساسي المؤسسات الخاصة بعد الحريق.

وكتب في قناته على تليغرام "سنفحص كل المؤسسات من هذا النوع، خاصة المؤسسات الخاصة. وسيتم الانتهاء من عملية التحقق في غضون أسبوع".

