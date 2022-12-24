شاهد- جراح مصري يلعب ويغني مع الأطفال قبل دخولهم غرف العمليات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب مصري وهو يلعب مع الأطفال بطريقته الخاصة قبل دخولهم غرفة العمليات وخضوعهم للعمليات الجراحية.

حسب المقطع الذي نشره موقع "القاهرة 24″، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يقوم الدكتور هشام عبد القادر -استشاري جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس- باصطحاب مرضاه من الأطفال ذوي الأعمار المختلفة والجلوس معهم على سرير المستشفى ويلاعبهم ويغني معهم في أثناء ذهابهم إلى غرفة العمليات.

ويعرف الدكتور هشام نفسه على صفحته بموقع فيسبوك بأنه "أستاذ جراحات الأطفال ومقدم شخصية "سوبر إتش" (Super H) للأطفال".

ويضع الدكتور هشام في عيادته الخاصة بعض الألعاب التي يحبها الأطفال وتجذب انتباههم، في محاولة منه لتحبيب الأطفال في الأطباء وإزالة ما لديهم من حاجز نفسي تجاه الأطباء، وإخراجهم من حالة الخوف التي تنتابهم في أثناء ذهابهم إلى الطبيب أو المستشفى لإجراء عملية جراحية.