خلال لقائه بوريل.. وزير الخارجية الإيراني يعلن الاتفاق على اتخاذ خطوات نهائية بشأن الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه اتفق مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل -خلال اجتماعه به- على اتخاذ خطوات نهائية بشأن الاتفاق النووي.

وأضاف -في تغريدة على تويتر، أمس الجمعة- أن الباب مفتوح من طرف إيران لإبرام اتفاق، مشيرا إلى أنه "لن يبقى كذلك إلى الأبد".

In a meeting with @JosepBorrellF, we agreed on taking the final steps for the Agreement. The window is open, but not forever. Urged a political solution in Ukraine. Neither Guantanamo & AbuGhraib, nor crimes against women/children in Yemen & Afgh., allow the US to preach others.

