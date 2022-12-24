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خلال لقائه بوريل.. وزير الخارجية الإيراني يعلن الاتفاق على اتخاذ خطوات نهائية بشأن الاتفاق النووي

وزير الخارجية عبد اللهيان متوسطا الوفد الإيراني (يمين) أكد أن الباب مفتوح لإبرام اتفاق نووي (رويترز)
24/12/2022

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه اتفق مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل -خلال اجتماعه به- على اتخاذ خطوات نهائية بشأن الاتفاق النووي.

وأضاف -في تغريدة على تويتر، أمس الجمعة- أن الباب مفتوح من طرف إيران لإبرام اتفاق، مشيرا إلى أنه "لن يبقى كذلك إلى الأبد".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، لفت الوزير الإيراني إلى استعداد بلاده لإتمام المفاوضات وإبرام اتفاق، شريطة "مراعاة الدول الغربية للخطوط الحمراء والنصوص التي أعلنتها إيران".

وطالب عبد اللهيان المعنيين بالاتفاق النووي بالتمتع بالواقعية، واحترام مطالبات بلاده من أجل التوصل لاتفاق بهذا الشأن.

وكان بوريل أعلن أنه التقى عبد اللهيان الثلاثاء الماضي، على هامش القمة الاقليمية التي يستضيفها الأردن، وقال "عقدت اجتماعا ضروريا مع وزير الخارجية الإيراني في الأردن، وسط تدهور العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي".

وأوضح بوريل أن الجانبين اتفقا على "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وإعادة" إحياء الاتفاق النووي على أساس محادثات فيينا.

وجاء هذا الاجتماع، في وقت وصلت المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى إلى طريق مسدود.

وتوقفت المحادثات الرامية للعودة إلى الاتفاق النووي منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إذ تتهم القوى الغربية إيران بتقديم طلبات مبالغ فيها تشمل وقف تحقيقات الوكالة الدولية بشأن أنشطتها النووية، بعدما لاح في الأفق أن جميع الأطراف تقترب من التوصل لاتفاق.

المصدر : الجزيرة + وكالات