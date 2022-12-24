حفتر يعلن "فرصة أخيرة" لإجراء انتخابات في ليبيا

نقلت "قناة ليبيا الحدث" -اليوم السبت- عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر إعلانه "فرصة أخيرة" لرسم خريطة طريق وإجراء انتخابات، وذلك بعد مرور عام على موافقة الأطراف المتحاربة على إجراء الاقتراع.

وذكرت القناة أن حفتر قال إن "القيادة العامة تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات".

وجاء ذلك في خطاب ألقاه حفتر -في وقت سابق اليوم- في بنغازي (ثاني أكبر مدينة في البلاد ومقر قواته) بمناسبة الذكرى 71 للاستقلال.

ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ عام 2011، العام الذي شهد الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في مسقط رأسه بمدينة سرت.





كما تشهد البلاد حالة من الانسداد السياسي بين برلمانين وحكومتين تتنازعان السلطة في طرابلس وبنغازي.

وبعد وقف إطلاق النار عام 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة، لكن العملية انهارت.

تجدر الإشارة إلى أن حفتر شنّ هجوما -استمر 14 شهرا- للسيطرة على طرابلس، إلا أن القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا قامت بصد هذا الهجوم.