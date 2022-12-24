تركيا تطلق مرحلة جديدة من عمليات "أرين حصار" ضدّ حزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو عن انطلاق مرحلة جديدة من سلسلة عمليات "أرين حصار" الأمنية، والتي تشمل مواقع في 4 ولايات تركية جنوب شرقي البلاد، وتستهدف حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).

وذكر صويلو أن 3650 فردا من الدرك والشرطة والقوات الأمنية تشارك في هذه المرحلة المسماة "أرين حصار 18".

وأكد أنه تم تجفيف المنابع التي تمول التنظيم خلال مراحل سابقة عبر مصادرة المخدرات، وأن العمليات ستستمر حتى محوه كاملا، وفق تعبيره.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية دشنت سلسلة عمليات "أرين حصار" الأمنية في يناير/كانون الثاني 2021، لمحاربة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية".

وسميت تلك العمليات بهذا الاسم نسبة إلى الشاب التركي أرين بلبل، الذي قتل على يد مسلحين من حزب العمال الكردستاني في 11 أغسطس/آب 2017.