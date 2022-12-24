تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا في عملية محتملة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في أنقرة إثر اجتماع نهاية العام لتقييم أنشطة وزارة الدفاع التركية، حيث صرح أكار قائلا "نجري محادثات ونتناقش مع روسيا حول جميع المسائل، ومنها فتح المجال الجوي".

وفي رده على سؤال بشأن إمكان عقد لقاء بين وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، قال أكار إن أنقرة "تقوم بما يلزم من أجل حماية حقوق البلاد ومصالحها، وفقا للأصول المناسبة في جميع المستويات، وتجري الاتصالات في هذا الإطار".

وأضاف أن تركيا لا تتجاهل الاجتماعات والمحادثات أبدا، وليست منغلقة تجاه الحوار، حسب تعبيره.

وذكر أكار أن العمليات التركية في شمال سوريا حالت دون إقامة "الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية".

وأضاف أن تركيا تبعث بالرسائل اللازمة إلى جميع الأطراف المعنية بالملف السوري، وتتخذ خطواتها من دون السماح لأحد بالمساس بسيادتها ومصالحها، وفق تعبيره.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن قوات بلاده "حيّدت 3982 إرهابيا" داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الجاري.

وقد نفذ الجيش التركي ضربات جوية على أهداف للوحدات الكردية شمالي سوريا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ردا على تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول، الذي حمّلت أنقرة مسؤوليته لتلك الوحدات ولحزب العمال الكردستاني.

وقالت القوات التركية بعد ذلك إنها اتخذت استعداداتها لتوغل بري محتمل في الشمال السوري، لإبعاد الوحدات الكردية عن حدودها، وهي عملية تعارضها كل من روسيا والولايات المتحدة على حد سواء.