تحت شعار "روح الميلاد تجمعنا".. الاحتفالات بعيد الميلاد تنطلق في بيت لحم والأراضي الفلسطينية

انطلقت اليوم في مدينة بيتَ لحم والأراضي الفلسطينية المراسم والفعاليات الرسمية لاحتفالات عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية وفق التقويم الغربي، تحت شعار "روح الميلاد تجمعنا".

وبدأت المراسم صباحا بعزف الفرق الكشفية تمهيدا لاستقبال غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين القادم من القدس المحتلة عبر إحدى بوابات الجدار الفاصل إلى بيت لحم، لأداء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور رجال دين وشخصيات دبلوماسية سياسية محلية ودولية.





وتتركز فعاليات الاحتفال في مدينة بيت لحم بتنظيم استعراضات فنية لعدد من فرق الكشافة أمام المحتفلين في ساحة كنيسة المهد والشوارع المحيطة بها في المدينة.

وقد توسطت شجرة الميلاد ساحة كنيسة المهد، وبدأ المواطنون والسياح في التوافد على المدينة.

وتشهد بيت لحم ارتفاعا ملحوظ في حركة السياحة بعد جائحة كرونا، بحيث وصلت أعداد السياح الأجنب والحجيج منذ بداية العام إلى أكثر من 600 ألف، بينما وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 80%.