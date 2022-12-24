احتفالات عيد الميلاد تنطلق في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم

انطلقت اليوم السبت الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في البلدة القديمة بالقدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ودعا بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا إلى السلام والمصالحة، قائلا -في تصريحات للصحفيين- بعد عبوره بوابة الجدار الفاصل "شهد هذا العام الكثير من العنف خاصة في فلسطين"، مضيفا أن "رسالة عيد الميلاد هي رسالة سلام".

واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد، وسار المئات من أفراد فرق الكشافة بأزياء مختلفة وآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فلسطين "تحتفل هذه الأيام مع دول العالم أجمع بعيد الميلاد المجيد، ميلاد المسيح عليه السلام، رسول المحبة والسلام".

وأضاف في رسالة بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد "حيث يُرفع علم فلسطين، وتُضاء شجرة الميلاد بمصاحبة الجوقات الدينية بترانيمها الجميلة، وفرق الكشافة، وبمشاركة جميع أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني في بيت لحم، والقدس، وفي كل مكان بالوطن والخارج، ليستذكر شعبنا رواية الميلاد للطفل يسوع في مغارة بيت لحم".

وتابع قائلا إن أعياد الميلاد "مناسبة دينية ووطنية، رسالة أمل ومحبة وسلام تُدخل البهجة والتسامح لكل بيت فلسطيني ولملايين المؤمنين حول العالم".

من جهته، قال حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم إن المدينة "استقبلت الشهر الماضي حوالي 130 ألف سائح"، وبلغت نسبة الإشغال في الفنادق نحو 85%.

وأضاف أن بيت لحم أطلقت رسالتها لكل العالم بأن "روح الميلاد تجمعنا وتوحدنا رغم كل الصعاب التي تعيشها مهد السيد المسيح"، فالمدينة يحاصرها جدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن مدينة القدس، ويقيد حركة المواطنين فيها، مؤكدا أن "شعبنا يرنو إلى الحياة بحرية وكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وآمنة".

ويرأس البطريرك بيتسابالا قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والمواطنين.