الحكومة الأفغانية تطلب من المنظمات الأجنبية والمحلية إيقاف عمل النساء في عموم البلاد

طالبت الحكومة الأفغانية التي تتزعمها حركة طالبان، اليوم السبت، جميع المؤسسات غير الحكومية الأجنبية والمحلية بإيقاف عمل النساء في عموم البلاد.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها لاحظت أن "الموظفات في المؤسسات الأجنبية والمحلية لا يلتزمن بالحجاب الإسلامي وقوانين الإمارة الإسلامية".

وطالبت الوزارة جميع المؤسسات بإيقاف عمل المرأة، وهددت بسحب رخص عمل الشركات والمؤسسات الأجنبية والمحلية في حال عدم التزامها بالقرار.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار الحكومة أمرا بإغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في عموم أفغانستان.

ومن جانبه، دان القرارَ القائمُ بالأعمال النرويجي بول كلومان بيكين، في تغريدة على تويتر "يجب إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور".

وأضاف أن هذه الخطوة "ضربة لحقوق المرأة" مؤكدا أنها "ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان".

The ban on female employees in NGOs must be reversed immediately. In addition to being a blow to women´s rights, this move will exacerbate the humanitarian crisis and hurt the most vulnerable Afghans.

