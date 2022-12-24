الحكومة الأفغانية تطلب من المنظمات الأجنبية والمحلية إيقاف عمل النساء في عموم البلاد

طالبت الحكومة الأفغانية التي تتزعمها حركة طالبان، اليوم السبت، جميع المؤسسات غير الحكومية الأجنبية والمحلية بإيقاف عمل النساء في عموم البلاد.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها لاحظت أن "الموظفات في المؤسسات الأجنبية والمحلية لا يلتزمن بالحجاب الإسلامي وقوانين الإمارة الإسلامية".

وطالبت الوزارة جميع المؤسسات بإيقاف عمل المرأة، وهددت بسحب رخص عمل الشركات والمؤسسات الأجنبية والمحلية في حال عدم التزامها بالقرار.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار الحكومة أمرا بإغلاق الجامعات الحكومية والخاصة أمام الفتيات والنساء في عموم أفغانستان.

ومن جانبه، دان القرارَ القائمُ بالأعمال النرويجي بول كلومان بيكين، في تغريدة على تويتر "يجب إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور".

وأضاف أن هذه الخطوة "ضربة لحقوق المرأة" مؤكدا أنها "ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان".

The ban on female employees in NGOs must be reversed immediately. In addition to being a blow to women´s rights, this move will exacerbate the humanitarian crisis and hurt the most vulnerable Afghans. — Paul Klouman Bekken (@NorwayinAFG) December 24, 2022

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على الوكالات الأممية التي لها وجود كبير في أفغانستان، حيث تقدم خدمات في ظل الأزمة الإنسانية في البلاد.

وتتعاقد الأمم المتحدة في كثير من الأحيان مع المنظمات غير الحكومية المسجلة في أفغانستان لتنفيذ عملها "الإنساني".

ويقول موظفو الإغاثة إن وجود العاملات مهم لضمان حصول النساء على المساعدات.

ودخل اقتصاد أفغانستان المتعثر بالفعل في أزمة عام 2021، إذ تواجه البلاد عقوبات وتخفيضات في مساعدات التنمية.





وتوفر المساعدات الإنسانية، التي تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة، شريان حياة للملايين. كما يعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات، وفقا للجنة الإنقاذ الدولية.

وكانت الخارجية الأميركية نددت بشدة بما أسمته قرار طالبان "غير المبرر" بمنع الفتيات والنساء من الجامعات، وقالت إن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات لمحاسبة الحركة مع الاستمرار في مساعدة الشعب الأفغاني.

يذكر أن نحو 40% من الجامعات الخاصة أغلقت بسبب الأوضاع المادية بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وقال مصدر بوزارة التعليم العالي إن أكثر من 200 أستاذ جامعي غادروا البلاد بعد وصول طالبان إلى السلطة.