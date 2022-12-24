اتهمها بتزويد روسيا بصواريخ ومسيّرات.. مسؤول أوكراني يطالب بمقاربة "أكثر تدميرا" إزاء إيران و"تصفية" مصانع أسلحتها

دعا مساعد كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ضرورة التخلي عما وصفها بالعقوبات غير الفعالة وقرارات الأمم المتحدة غير الصالحة، والانتقال إلى أدوات "أكثر تدميرا" في التعامل مع إيران بسبب تزويدها روسيا بالصواريخ والمسيّرات.

وقال ميخائيل بودولياك مستشار مكتب الرئيس زيلينسكي -في تغريدة على صفحته في تويتر- إن هذه الإجراءات قد تشمل "تصفية" المصانع الإيرانية واعتقال المصدّرين المسؤولين عن إمداد روسيا بهذه الأسلحة.

واتهم بودولياك طهران بإهانة العقوبات الدولية بشكل صارخ، من خلال التخطيط لإمداد روسيا بالصواريخ والمسيرات.

يشار إلى أن كييف اتهمت طهران بتزويد موسكو بما يصل إلى 1700 طائرة مسيّرة من طراز شاهد-136، القادرة على حمل ذخائر.

وتقول إن روسيا استخدمتها لضرب أهداف في أوكرانيا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بينما تنفي إيران هذه الاتهامات.

وقال رئيس المخابرات الأوكرانية في مقابلة نشرت أمس الجمعة إن روسيا أطلقت بالفعل حوالي 540 طائرة مسيرة، على أهداف عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا.