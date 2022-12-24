إيطاليا تنفي رفع الحكومة العراقية علما لا يمثلها خلال لقاء رئيسة وزرائها بالسوداني

نفت سفارة إيطاليا في بغداد -أمس الجمعة- رفع علم لا يمثل بلادها خلال لقاء رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت السفارة -في بيان توضيحي تلقته وكالة الأنباء العراقية- إنها تنفي رسميا نبأ "الخطأ المزعوم المتعلق بعدم رفع علم البلاد خلال اجتماع اليوم لرئيسة وزراء إيطاليا ورئيس الوزراء العراقي".

وأضافت أن "الأعلام المستخدمة كانت جميعها للجمهورية الإيطالية، وما ظهر ناتج عن مؤثرات بصرية بعملية التصوير".

وكانت وسائل الإعلام تناقلت صورا تظهر ما يبدو أنه علم جمهورية أيرلندا بدلا من إيطاليا، خلال مراسم استقبال السوداني لنظيرته ميلوني اليوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتمثل الخطأ في ظهور العلم الإيطالي خلف رئيسة الوزراء بالألوان الأخضر والأبيض والبرتقالي، وهي ألوان العلم الأيرلندي، في حين أن ألوان علم إيطاليا هي الأخضر والأبيض والأحمر، وذلك قبل أن تؤكد السفارة لاحقا أمس أن ما حصل هو نتاج "مؤثرات بصرية في عملية التصوير"، وليس خطأ بروتوكوليا مثلما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي.