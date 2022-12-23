واشنطن تشكر قطر على دورها في الإفراج عن أميركييْن كانا محتجزين في أفغانستان

أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الخميس عن شكر بلاده لقطر على دورها في الإفراج عن مواطنيْن أميركييْن كانا محتجزين في أفغانستان، كما هنأها على النجاح في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تلقى اتصالا هاتفيا من سوليفان أعرب فيه عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها التي توجت بالإفراج عن مواطنيْن أميركييْن كانا محتجزين في أفغانستان، مؤكدا أن دولة قطر شريك ثابت للولايات المتحدة في الجهود المشتركة بأفغانستان.

كما قدم سوليفان في اتصاله الهاتفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التهنئة لدولة قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وجرى خلال الاتصال أيضا استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي أعرب لوزير خارجية قطر عن "تقديره العميق" لمساعدة الدوحة بالإفراج عن الأميركييْن.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن سوليفان بحث في اتصال مع وزير الخارجية القطري الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقبل يومين، أعلنت الولايات المتحدة إفراج حركة طالبان في أفغانستان عن مواطنيْن أميركييْن في "بادرة حسن نية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن المحتجزيْن لم يتم الإفراج عنهما في إطار عملية تبادل أسرى أو معتقلين.