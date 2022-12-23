كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بذخائر وتندد بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة

نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية صحة تقارير إخبارية تحدثت عن عرض البلاد ذخائر على روسيا، وقالت إنه لم تُبرَم أي صفقة سلاح بين موسكو وبيونغ يانغ، ونددت في المقابل بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة، حسب قولها.

وذكرت صحيفة "طوكيو شيمبون" اليابانية في وقت سابق أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر، تشمل قذائف مدفعية، إلى روسيا بواسطة السكك الحديد عبر حدودهما الشهر الماضي، وأن من المتوقع أن تنقل شحنات إضافية في الأسابيع المقبلة.

ووصفت وزارة الخارجية ما نشرته الصحيفة اليابانية بهذا الشأن بأنه غاية في المغالطة والتزييف.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي)، "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قدمت ذخائر لروسيا هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأكد البيت الأبيض أمس الخميس أن بيونغ يانغ أكملت تسليم شحنة أسلحة أولية لشركة عسكرية روسية خاصة، هي مجموعة فاغنر، للمساعدة في دعم القوات الروسية في أوكرانيا.

ولم يأت بيان وزارة الخارجية في كوريا الشمالية على ذكر فاغنر. ووفقا للبيت الأبيض، تسلمت المجموعة الروسية صواريخ وقذائف لقوات المشاة من كوريا الشمالية، وهو ما نفاه يفجيني بريجوجين، مالك فاغنر، ووصفه بأنه محض "ثرثرة وتكهنات".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة هي التي "تتسبب في إراقة الدماء والدمار في أوكرانيا من خلال إمدادها بأنواع مختلفة من الأسلحة الفتاكة".