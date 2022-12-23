كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا وسول تدعوها لوقف "الاستفزازات" فورا

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة صاروخا باليستيا نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، داعيا بيونغ يانغ إلى وقف "استفزازاتها" العسكرية على الفور.

من جانبه، أكد حرس السواحل الياباني أنه رصد إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية.

وذكرت قناة "نيبون تي في" اليابانية أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويعد هذا الإطلاق الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي الأحد الماضي، واصفة ذلك بأنه اختبار "مهم" لتطوير برنامج قمر اصطناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل/نيسان المقبل.

كما أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية خلال العام الجاري، كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هو "الأكثر تقدما" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة.





مناورات مشتركة

ونظم البلدان الثلاثاء الماضي مناورات جوية مشتركة مع نشر القاذفة الأميركية الإستراتيجية "بي-52 إتش" فيوق شبه الجزيرة الكورية، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية.

وكانت هذه القاذفة البعيدة المدى جزءا من تدريب شمل أحدث المقاتلات الأميركية والكورية الجنوبية وبينها إف-22 وإف-35.

كما تأتي التجربة الجديدة بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس أن بلاده ستسعى للحصول على مساعدة الصين في إقناع كوريا الشمالية بإجراء محادثات بعد أن أدت سلسلة تجاربها الصاروخية إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وقال بلينكن، الذي يعتزم إجراء زيارة إلى بكين مطلع العام المقبل ستكون الأولى لوزير خارجية أميركي منذ 4 سنوات، إنه سيناقش مع الصين كيفية "محاولة إقناع كوريا الشمالية بسلوك نهج مختلف".