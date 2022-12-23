كفى تنمرا.. بكين تحذر واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء وتدعو لحل الخلافات عبر الحوار

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا بضرورة انتهاج الحوار في كافة المجالات، وحلّ الخلافات عبر مجموعات عمل مشتركة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الصينية أن وانغ حذر بلينكن من استمرار واشنطن في انتهاج سلوكها القديم في "التنمر الأحادي الجانب"، بحسب تعبيره.

كما حذر وانع بلينكن من تجاوز خطوط الصين الحمراء عبر ممارسة واستخدام سلسلة من الإجراءات الصغيرة لتحقيق عمل أو نتيجة أكبر بكثير، والتي من الصعب أو من غير القانوني تنفيذها دفعة واحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد قال في وقت سابق إن الصين تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، وإن واشنطن لديها إستراتيجية لمواجهة ذلك.

وأشار بلينكن -خلال مؤتمر صحفي- إلى وجود تنسيق مع شركاء بلاده لمنافسة الصين والدفاع عن المصالح الأميركية.

وفرضت الصين عقوبات على مواطنَيـْن أميركيين أحدهما مؤرخ والآخر إداري في لجنة تشريعية فرعية، ردا على استهداف الكونغرس الأميركي مسؤولَيْن صينيين بجملة من التدابير بسبب خوضهما في مسألة الوضع الحقوقي بإقليم التبت.

وشمل الإجراء الصيني تجميد أرصدة الأميركيَّيْن ومنع أي جهة أو فرد من التعامل معهما داخل الصين، مع حظر دخولهما البلاد.