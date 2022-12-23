إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية دهس بمدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر واستشهاد فلسطيني

استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية النار عليه في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي داخل الخط الأخضر؛ بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس مزدوجة ضد جنودها.

وأوضح مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مركبة مدنية كانت تعود إلى الخلف في أحد أحياء المدينة، واصطدمت بمركبة أخرى كان يوجد بالقرب منها عناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين أطلقوا النار على المركبة وقتلوا الشاب نعيم بدير البالغ من العمر 20 عاما.

وفي السياق ذاته، قال بيان للشرطة الإسرائيلية إن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار ودهس في المدينة، ونقلا إلى مستشفى بيلينسون قرب مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، مؤكدة أن منفذ الهجوم قُتل.

وأضاف بيان الشرطة أنه عُثر على قطعة سلاح داخل المركبة التي استخدمت في الهجوم، وزجاجات حارقة وذخيرة في أحد المباني القريبة من مكان وقوع الحدث خلال عمليات التمشيط والبحث عن مشتبه بهم آخرين، مشيرة إلى أنها نشرت تعزيزات من قواتها في المدينة ومحيطها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ عملية الدهس قُتل متأثرا بإصابته بعد إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه.

من جهتها، نفت عائلة الشهيد قيام ابنها بتنفيذ هجوم ضد أفراد الشرطة وقالت إنه قُتل بدم بارد.