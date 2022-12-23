تقرير لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس: ترامب انخرط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020

أفادت مراسلة الجزيرة في واشنطن بأن التقرير المفصل والنهائي للجنة التحقيق التي أنشأها مجلس النواب الأميركي للنظر في أحداث اقتحام الكونغرس أشار إلى تورط الرئيس السابق دونالد ترامب بصفة إجرامية في مؤامرة متعددة الأذرع لقلب النتائج القانونية لانتخابات 2020.

وذكر المستند أن ترامب لم يكبح جماح مناصريه. وبهذا ينتهي تحقيق دام 18 شهرا أدلى فيه أكثر من ألف شاهد بشهاداتهم واطلع على ملايين الوثائق.

وصدر التقرير بعد أيام من تحويل لجنة السادس من يناير/كانون الثاني توصيات إلى وزارة العدل الأميركية بتوجية 4 تهم جنائية لترامب.

وكان ترامب ردا على تلك التوصيات؛ اتهم لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتهامات زائفة" إليه.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن "كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي، محاولة حزبية لإقصائي أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.