قال مراسل الجزيرة إن 3 أشخاص قتلوا وجرح آخرون في حادث إطلاق نار وقع في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن جريحين اثنين في حالة حرجة.

وحدث إطلاق النار في شارع دانغيين وسط باريس، وأعلنت مصادر في الشرطة أن المهاجم تم توقيفه.

وذكر مصدر في الشرطة أن الرجل المعتقل "يبلغ حوالي 60 عاما".

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" (BFM tv) الفرنسية أن حادث إطلاق النار وقع قرب مركز للأكراد في العاصمة الفرنسية ولا تزال دوافعه مجهولة.

وقالت امرأة من متجر في مبنى مجاور، طلبت عدم كشف عن هويتها، "7 أو 8 طلقات في الشارع، إنه لأمر مخيف، بقينا محبوسين في الداخل".

Several injured after gunshots in #Paris . pic.twitter.com/WLGkM7ymLf

— Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) December 23, 2022