شاهد.. حريق هائل في مستودع للغاز بمدينة المحمدية المغربية ولا إصابات

أعلنت السلطات المغربية أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق هائل اندلع مساء أمس الخميس في مستودع للغاز قرب ميناء مدينة المحمدية الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب العاصمة الرباط، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد ساعتين ونصف الساعة من اندلاع الحريق.

ونقلت قناة "2إم" (2M) التلفزيونية المغربية، عن مصدر رسمي لم تسمه، أن الحريق اندلع في خزان لغاز البروبان.

وحسب السلطات، فإن النيران أتت على 5 صهاريج من أصل 7 موجودة بالموقع سعة كل منها 8 أطنان، وفُتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحريق.

وفي تدبير احترازي، أخلت فرق الإنقاذ المنازل المجاورة للمستودع من سكانها، وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

وذكر مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني أن الوضع بات تحت السيطرة، وأن أسباب الحريق لم تعرف حتى الساعة.