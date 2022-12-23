تشييع جثمان شهيدة بالخليل وإصابات في مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

شيعت جماهير غفيرة في مدينة الخليل مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما) إلى مثواه الأخير، في وقت ​​​​​​​أصيب فيه 5 فلسطينيين بجراح، وعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت جثمان الشهيدة الزعتري بعد ظهر اليوم، بعد احتجازه بالثلاجات منذ استشهادها قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في أبريل/نيسان الماضي.

والدة الشهيدة مها الزعتري بأعلى صوتها لحظة وصول جثمان ابنتها :

" شهيدة بإذن الله.. رفعتي رأسنا ورأس كل عائلتك"

العناق الأخير والفخر الأبدي.

اليوم ستسقط دموع هذه الأم على جثمان ابنتها البارد لينعم بالدفء. احتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيدة مها من تاريخ 10/4/2022 ليومنا هذا. pic.twitter.com/d1eI6W2Vpv — المرأة الفلسطينية (@palestinewomen_) December 23, 2022

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات أسبوعية في مواقع متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، أبرزها بلدات كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، وأوصرين وبيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس (شمال).

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني خلال مواجهات اندلعت في بلدة أوصرين بمحافظة نابلس، مشيرة إلى أنها تعاملت مع عشرات المصابين بحالات اختناق، في أوصرين وبيت دجن.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​​​​​​​​​

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 117 شهيدا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا و11 أسيرا، آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، إلى جانب 74 مفقودا.