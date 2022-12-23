بعد 20 عاما من الاعتقال.. استقبال جماهيري حاشد لأسيرين بنابلس

استقبل أهالي بلدة بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية الأسيرين رأفت وناظم العسعوس، بعد اعتقال دام 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط حضور جماهيري حاشد.

ونظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحضور جماهيري واسع، يوم أمس الخميس، مهرجانا كبيرا لاستقبال الأسيرين، بعدما زار الأسير ناظم ورفيقه رأفت قبور ذويهما، الذين رحلوا وهما رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واستقبل المئات في بورين الأسيرين العسعوس، مرددين هتافات تدعو إلى تصاعد المقاومة في وجه الاحتلال، وسط أجواء البهجة والاحتفال بحريتهما.

وقال الأسيران في رسالتهما بعد الإفراج عنهما: "خرجنا من السجن وسط حالة من الحزن الشديد حدادًا على رحيل البطل ناصر أبو حميد"، وشددا على مطالب الأسرى "بالحرية وإنهاء الانقسام والعمل على فضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال".

وأشار الأسيران "العسعوس" إلى أن الأسرى موحدون، ويواجهون "جبروت السجّان ويشدون على يد المقاومة التي تناضل من أجل تحرير الأرض والأسرى..".

يذكر أن الأسيرين رأفت وناظم اعتقلا بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2002 وصدر بحقهما حكمين بالسجن 20 عاما، وأُفرج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد انقضاء مدة الاعتقال.

#فلسطين | الجبهة الشعبية تنظّم مهرجاناً للأسرى المحررين من سجون الاحتلال، رأفت العسعوس (41 عاماً)، وناظم العسعوس (44 عاماً)، من بلدة بورين جنوب نابلس، بعد قضائهما 20 عاماً في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/73NwRCpchy — غرب آسيا – فلسطين (@WANpalestine) December 22, 2022

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي احتفى النشطاء بخبر الإفراج عن الأسيرين، وشاركوا صورا ومقاطع فيديو توثق فرحتهما وفرحة أقاربهما.