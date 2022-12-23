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رافقتها صواعق رعدية ورياح نشطة.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة

سيول وأمطار غزيرة اليوم في مكة المكرمة (مواقع التواصل الاجتماعي)
23/12/2022

أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة تسببت في إحالة الشوارع والميادين الرئيسية "إلى بحيرات مائية" نظرا لغزارتها التي صاحبتها صواعق رعدية ورياح نشطة، في الأثناء أكدت إدارة الدفاع المدني عدم تسجيل وفيات نتيجة الأمطار.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت احتجاز عدد من المركبات في شوارع المدينة بسبب مياه السيول والأمطار.

وقد دعت الإداراة العامة للدفاع المدني السعودي، إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول إثر الأمطار التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وأكدت الإدارة عدم تسجيل وفيات نتيجة الأمطار، كما أعلنت تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة رفعت جاهزيتها القصوى وذلك تزامنا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، حيث تتوقع هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة السعودية + وكالة الأنباء السعودية (واس)