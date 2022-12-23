رافقتها صواعق رعدية ورياح نشطة.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة

أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة تسببت في إحالة الشوارع والميادين الرئيسية "إلى بحيرات مائية" نظرا لغزارتها التي صاحبتها صواعق رعدية ورياح نشطة، في الأثناء أكدت إدارة الدفاع المدني عدم تسجيل وفيات نتيجة الأمطار.

#فيديو 🎥

أمطار #الحرم_المكي 🌧️

اليوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1444هـ pic.twitter.com/mQ8ZlwrvFz — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 23, 2022

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت احتجاز عدد من المركبات في شوارع المدينة بسبب مياه السيول والأمطار.

#فيديو🎥

شاهد..

جانب من جهود #أمانة_العاصمة_المقدسة ممثلة في #بلدية_العتيبية_الفرعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إعادة فتح الشارع المتضرر جراء الأمطار والسيول بحي العتيبية بمكة في وقت قياسي. pic.twitter.com/8jCOpPFNGm — عبدالرزاق البجالي (@ALbgali_99) December 23, 2022

وقد دعت الإداراة العامة للدفاع المدني السعودي، إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول إثر الأمطار التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وأكدت الإدارة عدم تسجيل وفيات نتيجة الأمطار، كما أعلنت تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة.

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة. pic.twitter.com/9AmHL8eCzD — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 23, 2022

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة رفعت جاهزيتها القصوى وذلك تزامنا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، حيث تتوقع هطول أمطار غزيرة على المنطقة.