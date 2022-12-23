أردوغان ينتقد الولايات المتحدة لإيوائها "إرهابيين" واليونان لتعاملها "الوحشي" مع المهاجرين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما اعتبره "إيواء دول غربية لإرهابيين"، بينما تغلق أبوابها أمام المهاجرين الفارين من مناطق الصراعات.

جاء ذلك في كلمة، اليوم الجمعة، في افتتاح "مؤتمر القضاء الدستوري في العالم الإسلامي" المنعقد في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان إن "الذين لا يتمتعون بفضيلة مواجهة ماضيهم الاستعماري لا ينفكون يحدثوننا عن حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأردف "من لا يرون ضيرا في دعم التنظيمات الإرهابية الدموية يتشدقون أمامنا بقدسية حياة الإنسان".

ولفت أردوغان إلى أن المؤسسات التي تتجاهل المهاجرين السوريين والعراقيين والأفارقة تتصرف بمنتهى التسامح عندما يتعلق الأمر "بإرهابيي غولن وبي كي كي (حزب العمال الكردستاني)"، على حد تعبيره.

وأضاف "موقف جارتنا الغربية اليونان تجاه المهاجرين وصل إلى مستوى الوحشية".

كما تطرق إلى إيواء الولايات المتحدة زعيم منظمة الخدمة التركي المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016 وقتل فيها أكثر من 240 شخصا، وألقت القبض على عشرات الآلاف من أتباعه.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأميركية لم تطرق باب زعيم التنظيم أبدا رغم الوثائق الكثيرة التي قدمتها تركيا.

وتطالب تركيا الإدارة الأميركية منذ سنوات بإعادة فتح الله غولن وتسليمه لأنقرة، وتستنكر تباطؤ واشنطن في التعاطي مع هذا الملف.