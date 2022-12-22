الخليل- توفي أمس الأربعاء، بمدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) المرابط الفلسطيني عبد الرؤوف المحتسب (64 عاما)، الذي ذاع صيته بعد نشر مقاطع فيديو له يكشف فيها عن رفضه بيع متجره للمستوطنين بـ100 مليون دولار.

فعبر حسابها بموقع فيسبوك، نعت عائلة المحتسب ابنها "المرابط بجانب الحرم الإبراهيمي عبد الرؤوف عبد الرزاق المحتسب (أبو محمد)".

ويقع منزل المحتسب ومتجره على بعد أمتار شرقي المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في أكثر نقاط مدينة الخليل حراسة أمنية من قوات الاحتلال.

وكانت الجزيرة نت أول وسيلة إعلام تنقل أقوال المحتسب عن الإغراءات المالية التي عرضت عليه مقابل بيع منزله، والعيش خارج البلاد.

ففي مقابلته مع الجزيرة نت في أبريل/نيسان 2015، توجه المحتسب إلى الزعماء العرب مطالبا إياهم بدعم الفلسطينيين ، خاصة في القدس، بمشاريع تعزز صمودهم في ظل الإغراءات المالية التي يتعرضون لها.

وحينها، قال المحتسب -للجزيرة نت- إن مستوطنين عرضوا عليه شراء محله ومنزله بداية بمبلغ 6 ملايين دولار، ثم رفعوا المبلغ إلى 43 مليون دولار، حتى وصلوا إلى 100 مليون دولار.

وأضاف أن العرض كان من يهودي ثري يقيم في أستراليا يدعى جوزيف كوتنك بواسطة سائق حافلة يدعى بوعز، لكن الإجابة كانت دائما أن حجرا واحدا في منزله أغلى من الملايين التي عرضوها.

رفض 100 مليون دولار لبيع منزله للاحتلال.. الرحمة للمرابط عبدالرؤوف المحتسب pic.twitter.com/lIQSYaFucI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 21, 2022

وأضاف أن العروض تضمنت حمايته وترحيله إلى أستراليا أو أي دولة يختارها، لكنه رفض، قائلا: "كل أموال الدنيا لا تساوي ذرة تراب من أرض مدينة خليل الله إبراهيم".

وتوجه المحتسب إلى الحكام العرب مطالبا إياهم بأن يهتموا بالفلسطينيين في ظل الإغراءات في الخليل والقدس، وفي ظل الضغوط التي يتعرضون لها لدرجة أن بعضهم يدفع مبالغ كبيرة وكأنه يعيد شراء منزله الذي يملكه.

♦️ من هو عبد الرؤوف المحتسب؟

رفض بيعه للاحتلال بـ100 مليون دولار.. وفاة صاحب أغلى بيت في فلسطين https://t.co/OsWK78Jfgm — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 21, 2022

وتمنى المحسب أن يموت في منزله على بعد أمتار من المسجد الإبراهيمي، وأن يدفن في مقبرة المدينة القريبة منه، وهو ما تحقق له.

وتفاعلت جهات رسمية وأهلية ووسائل إعلام ونشطاء مع حدث وفاة المحتسب المفاجئ، مذكرين بمقاطع من أقواله ولحظات صموده.

رفض بيع بيته للصهاينة مقابل 100 مليون دولار.. وفاة أيقونة الصمود والرباط في #فلسطين والمسجد الإبراهيمي الحاج عبد الرؤوف المحتسب، عن عمر 62 عاما إثر سكتة قلبية، بعد سنوات من الثبات في وجه الاستيطان.. pic.twitter.com/hpJ7T6hHln — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) December 21, 2022

كما نعته شخصيات سياسية ومجتمعية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة تحرير فلسطين (فتح) وبلدية الخليل وغيرها.

رفض كل الاغراءات اليهودية لبيع منزله ب ٦ مليون دولار ، ثم ٦٠ مليون حتى وصلت ١٠٠ مليون .

قائلًا عبارته الشهيرة : ( سأرفض كلَّ أموال الأرض، ولن أخون أرضي أو شعبي) رحم الله عبد الرؤوف المحتسب.. إبن الخليل الذي وافته المنية اليوم. pic.twitter.com/dj3Wd6hm3X — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) December 21, 2022

ووصفته هيئة مقاومة الجدار بأنه "أيقونة المقاومة والتحدي والصمود والرباط في البلدة القديمة في مدينة الخليل".

وعبر مواقع التواصل، كتب الناشط ثائر الفاخوري على حسابه بفيسبوك "خبر مفجع وصادم.. العم عبد الرؤوف المحتسب في ذمة الله".

أما الصحفي مصعب قفيشة، فكتب عبر حسابه على فيسبوك "رحل عنا المرابط وابن مدينة الخليل عبد الرؤوف المحتسب، الذي دُفع له مبلغ 100 مليون دولار لكي يبيع محله وبيته، ولكنه رفض".