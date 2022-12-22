حريق في حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف أثناء عمليات صيانة

أعلن رئيس شركة بناء السفن الروسية المتحدة ألكسي رحمانوف نشوب "حريق صغير" على متن حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف أثناء القيام بعمليات الصيانة.

وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك" إن النيران أخمدت وإن جميع أنظمة الحريق ذات الصلة تعمل بشكل صحيح ولا أضرار أو إصابات.

يذكر أن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، أدميرال كوزنتسوف، التي شاركت في العملية العسكرية الروسية في سوريا تخضع للصيانة منذ عام 2019 وكانت تعرضت لحريق خلال أعمال الصيانة في 20 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام.

وكانت الحاملة التي بدأت مهامها في عام 1985، وتعد مفخرة البحرية الروسية، قد دخلت في أبريل/نيسان 2018 حوض زفيزدوتشكا لتصنيع وصيانة السفن في مدينة مورمانتسك شمالي روسيا لإجراء إصلاحات رئيسية عليها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 شهدت الحاملة سقوط رافعة على متنها، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتضرر مدرجها بشكل كبير.

وكانت الحاملة الروسية شاركت منذ عام 2016 ولنحو سنتين في قصف مناطق المعارضة السورية، ضمن عمليات عسكرية روسية دعما للنظام السوري.