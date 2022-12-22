جيش الاحتلال يغتال لاعب كرة قدم بنابلس وعائلة ناصر أبو حميد ترفض فتح بيت عزاء قبل تسليم جثمانه

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد لاعب كرة القدم أحمد دراغمة، وإصابة 22 آخرين بجروح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس فجر اليوم الخميس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لما يعرف بقبر يوسف، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة، وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي.

وقد أعلنت محافظة طوباس أقصى شمال الضفة الغربية، مسقط رأس الشهيد دراغمة، الإضراب والحداد العام.

كما أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، ما وصفها بجريمة اغتيال الرياضي دراغمة، داعيا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إدانة الجريمة ومعاقبة الجناة.

وقد نعت الحركة الرياضية في فلسطين الشهيد، وقالت في بيان إن دراغمة من الرياضيين البارزين بالضفة، حيث لعب في نادي طوباس لكرة القدم والنادي الثقافي بطولكرم شمالي الضفة.





بيت عزاء

من جهة أخرى، قررت عائلة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد عدم فتح بيت عزاء لتقبل التعازي في استشهاد نجلها إلا بعد أن تقوم سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثمانه ليدفن حسب عادات وتقاليد الفلسطينيين.

وقال ناجي أبو حميد (شقيق الشهيد) -خلال مؤتمر صحفي في رام الله- إن سلطات الاحتلال حرمت العائلة من وداع نجلها. إذ قررت إسرائيل احتجاز جثمانه وعدم تسليمه لأهله بعد استشهاده جراء تدهور حالته الصحية. وقال وزير الدفاع بيني غانتس إن القرار يأتي لضرورة تتعلق بمفاوضات صفقات تبادل الأسرى.

وعلى الجانب المحلي والعالمي، لاقى هذا القرار الإسرائيلي تنديدا فلسطينيا، وسط دعوات لتحرك دولي.

يشار إلى أن أبو حميد -الذي كان يعد من قادة حركة فتح الميدانيين- من مخيم الأمعري، واعتقل عام 2002 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المسلحة عام 2000، وحكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات، أضيفت إليها 50 عاما بتهمة تنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية.